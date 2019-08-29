"Жопа купальник доедает": звезда Playboy завела интимным фото

Настя Самбурская / Instagram

То ли у Насти Самбурской приход депрессии, то ли она снова недовольна своей фигурой, но для пущего эффекта девушка выложила на обозрение свою пляжную фотку с задницей крупным планом.

"А у меня полная жопа", - написала она под снимком

На снимке Самбурская позирует на шезлонге в слитном красном купальнике с голой спиной, в ракурсе при этом крупным планом оказывается ее пятая точка, в которой спрятался купальник.

Настя Самбурская / Instagram

Такое фото 32-летней звезды не оставило равнодушной публику.

"Жопа купальник доедает Настя ! Срамота! Ты возрастная ! Напоминаю!", "А по-моему , ничего так попа", "Борятся жопы с бровями за пьедестал в инстаграме, а я неполулярная....", "Вот это я вовремя в инст зашёл", "Не знаю, что у вас с жизненными обстоятельствами, но то куда впивается купальник - отличное", " Что произошло?", "На завтрак Самбурская,на обед Самбурская,на ужин тоже.Вы маложирная,А жопа у меня все равно растет.Любить не перестану", "Настя ты молодец! Я восхищён", -пишут в комментариях.

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