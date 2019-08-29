Экс ВИА Гра пленила красотой на интимном фото

Надежда Мейхер / Instagram

Бывшая ВИА Гра, украинская и российская певица, телеведущая Надежда Мейхер впечатлила поклонников очень элегантным платьем, которое сексуально выделяет ее грудь.

Она опубликовала фото, в Instagtram, и добавила подпись с философским смыслом.

"Из книги Джен Синсеро "НИ СЫ"" ...Хитрость в том, чтобы не только не позволять критике иметь над тобою власть, но ( что труднее!) не покупаться на похвалы. Нет ничего ага том, чтобы, краснея, принимать комплимент, но если ты постоянно стремишься к внешнему одобрению и подтверждению, что ты крут и талантлив,— ты попал. Если твоя самооценка зависит только от того, что думают окружающие, то ты вручаешь свою силу другим людям и становишься абсолютно зависимым от них. И начинаешь охотится за тем, на чем у тебя никакой власти. Единственное, что имеет значение, — то, что верно для тебя. Настоящий супергерой— это тот, кто всегда помнит о своём внутреннем "я". Аминь!", - написала она.

Чем навеяно такое настроение у певцы сложно понять, но на снимках она позирует в черном платье с тонкими шлейками, которое очень выгодно оголяет ее грудь. Именно грудь она очень удобно пристроила у себя на диванчике.

Поклонники не стали равнодушными, и кинулись комментировать ее снимки.

"Какая шикарная женщина)", "В точку сказано. Но не всегда получается это помнить", "Круто!!!! И фото, и отрывок из книги", "Почему всегда в чёрных нарядах ??", "Самая лучшая из Виагры", - пишут в комментариях.

Ранее дочь Игоря Крутого засветила шикарную грудь в фотосессии в Монако.