Звезда Disney рассказала, какое любит смотреть порно

Белла Торн / Instagram

Актриса Белла Торн, прославившаяся ролями в сериалах студии Disney, откровенно рассказала о том, какого рода порно она предпочитает своих пристрастиях в порно.

"Это зависит от моего настроения, но обычно я люблю вещи пожестче. Это скорее всего заметно по моему фильму. Мне нравится страсть, но мне нравится и просто смотреть порно, смотреть то, что нравится другим, даже если меня это не заводит. Мне интересно, как люди занимаются сексом", — призналась 21-летняя актриса в интервью порталу Toofab.

Напомним, ранее Белла Торн срежиссировала свой первый порнофильм. Лента получил название "Она и Он", а главные роли сыграли порнозвезды Абелла Дэнжер и Смолл Хэндс.