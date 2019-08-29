Звезда Папиных дочек бесстыже оголила грудь и завела сеть

Мирослава Карпович / Instagram

Голая Мирослава Карпович взбудоражила сеть. Старшенькая - Маша из Папиных дочек оголилась для фотосессии, и порадовала поклонников аккуратной грудью.

Мирослава Карпович, которая сыграла блондинку Машу в Папиных дочках, снялась в новой фотосессии, для которой она полностью разделась, и позировала мокрая в душе.

Она подписала свое фото "Олдскульное фото для обложки глянца".

Она позирует с коротким каре и мокрыми волосами без белья, засветив верх своей аккуратной груди.

Мирослава Карпович / Instagram

На странице ее стилиста обнаженных фото Мирославы намного больше. Сергей Грищенко выложил целую обнаженную фотосессию с Мирославой.

На ней она позирует без белья в ракурсе до пояса. Мирослава отличилась жгучим соблазнительным взглядом, который совместила с демонстрацией небольшой груди, которую слегка прикрывает руками.

На одном из фото она позирует в черных трусиках и кремового цвета жилетке, при этом попав в кадр в полный рост.

Мирослава Карпович / Instagram

Мирослава Карпович / Instagram

Мирослава Карпович / Instagram

Мирослава Карпович / Instagram

Поклонники пришли в восторг от обнаженной Мирославы Карпович, и поспешили забросать ее комплиментами.

"Не стесняйся Мирослава и загрузи как есть, на другом ресурсе чтоб тут не забанили", "Очень напомнило Sophie Ellis-Bextor, обложка сингла", "Богиня", "Очень интересное фото...:)... вода и огонь красивые противоположности...:)", "Огнищеее", "Божественна", - пишут поклонники.

Ранее российская звезда Playboy завела интимным фото на пляже.