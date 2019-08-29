"Перекосило, жалкая, хоть стой, хоть падай": Волочкова похабным фото разозлила сеть

Анна Волочкова / Instagram

"Кажется, я пришла в совершенную для себя форму... Или черезмерная стройность? Много было нагрузки и не ем почти ничего. Вчера, представляете, утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём одно сырое куриное домашнее и перед сном второе... И мне хватило энергии позитива и любви. Хотя, как-то я особо никогда и не была полного телосложения. Просто по телеку меня как покажут, так хоть стой, хоть падай. Все абсолютно, встречающие меня лично люди, говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая. Лучше так, чем наоборот", - пишет Волочкова.

При этом Волочкова в тонком полупрозрачном купальнике сняла сама себя в зеркале, засветив под натянутым купальником все свои выпирающие части тела.

Пользователи соцсетей поспешили воспользоваться возможностью прокомментировать ее пост, но написали преимущественно критику поведения и фигуры Волочковой.

"Вы худенькая. Но нет женских пропорций. Мужское строение. Широкие плечи и узкие бедра, извините но изящной вы никогда не будете. Нет у вас соотношения грудь-талия-бедра", " Как не надоело себя хвалить.. Стройная... Да... Но а плечи то мужские .. Это минус и попы женской нет", "перевернутая швабра", "Настя, как МНЕ "посчастливилось" с Вами на САПСАНЕ прокатится до Москвы (Вы были с МАМОЙ!) так вот Вы НЕ только НЕ понравились......., так ЕЩЁ и вести СЕБЯ НЕ умеете, просто ХАМ(ка) трамвайный.....", "Вот это "одаробло"!!!)))Ужас!!! Самооценка очень завышена!!!Убогая!!!", "Возможно, но эти наряды.... Где вы их берете??? Мне кажется надо очень постараться в нынешнее время, с такими возможностями, находить и напяливать на себя это бесформенное тряпье", "Ничего красивого не вижу,мне одной так кажется?", "Полное отсутствие женственности. Неизлечимо больная на голову и просто жалкая!", "Вот только не могу найти ,а где фигура", "Как бедную перекосило", "Лучше закройте комментарии. А то я даже за себя не ручаюсь", "Вы удаляете негативные комментарии?)", - пишут пользователи соцсетей.

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