"У*банство, бабушкины трусы": Бузова на интимном фото рассмешила сеть

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова предстала перед поклонниками в одном купальнике, но допустила несколько промахов - ее наряд, по мнению пользователей сетей оказался ей слишком неподходящим. Поэтому певицу под корень раскритиковали - и за ее фигуру, и за наряд.

Оля Бузова примерила белую комбинацию с огромным бюстгальтером с пушапом, и опубликовала в Instagram пикантное фото, но только насмешила этим людей.

"Как вы поняли, купальники в этот раз пригодились только для фото. Пару раз полежали на солнышке и покупались за все время 5 минут фотография, и собираться на съёмки. Кто у меня самый внимательный? Сколько их было?", - пишет Бузова.

Она позирует в белой комбинации, которая состоит из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера с поддержкой, которые с одной стороны должны придавать атмосферу французского шарма, но что-то пошло не так, и пользователи соцсетей начали откровенно насмехаться с Бузовой. Они считают, что набор слишком большой для комплекции Бузовой.

Оля Бузова / Instagram

"Купальник - супер! Бабушкины трусы и верх на 2 размера больше бузовских сисек!", "Чашечки не жмут?", "С каждым разом купальники всё хуже и хуже, этот вообще на бабушкин нижнее белье похож", "Мне кажется немного большой купальник", "А что в ливчик поклала,,,?", "Если чесно, то вообще на купальник не похож. Как буд-то нижнее белье, без обид...", "Уволюсь с работы, причина. Буду считать купальники Бузовой", "У*банство, а не купальник, я о трусах.", " А лиф на 10 размеров больше, не у*банство.", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова похабным фото разозлила сеть, и получила массу гневных комментариях.