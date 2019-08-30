Зведа Назад в Будущее Кристофер Ллойд посетит Comic Con Ukrane 2019

30 августа 2019, 15:23

Звезда Голливуда Кристофер Ллойд впервые намерен посетить Киев для участия в Comic Con Ukraine 2019.

Comic Con Ukraine 2019
Comic Con Ukraine 2019 / скриншот

Кристофер Ллойд станет хедлайнером Comic Con 2019 в Киеве, который намечен на сентябрь. Кристофер Ллойд будет ждать встреч со своими поклонниками из Украины оба дня проведения Comic Con.

В далеком 1985 он впервые вернулся в будущее, а 21 и 22 сентября он вернется на Comic Con Ukraine 2019.

Доктор Браун уже точно посещал Comic Con Ukraine в своем прошлом, а теперь снова вернулся для новой встречи.

Владелец трех наград Эмми, звездный актер фильмов Семейка Адамсов, Кто подставил кролика Роджера, Мой любимый марсианин, Пролетая над гнездом кукушки запомнился многим зрителям. На его счету десятки ролей в картинах Грань, Чак, Ясновидец, Назад в будущее, Такси и других.

Своим выразительным хриплым голосом он озвучил немало негодяев в анимационных фильмах. Актер стал единственным реальным персонажем игры Toonstruck и озвучил Эммета Брауна в игре по мотивам фантастической трилогии.

Встретиться с легендарным актером вы сможете 21 и 22 сентября 2019. Оба дня вас ожидают:

  • общения с актером на главной сцене;
  • фотосессия;
  • автограф-сессия.

Поэтому стоит составлять планы, готовиться, и покупать билеты на Comic Con Ukraine2019. Продажа билетов стартует с сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев ComicCon Ukraine новости шоу бизнеса Comic Con Ukraine 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:26
Кабмин Гончарука не будет диктовать цену на газ
15:23
Зведа Назад в Будущее Кристофер Ллойд посетит Comic Con Ukrane 2019
15:15
Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД
15:10
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
15:00
Гончарук рассказал, сколько нужно времени для борьбы с контрабандой Видео
14:54
Дело о пытках участников Евромайдана: суд оправдал экс-беркутовца Хандрыкина
14:52
Динамо и Александрия узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
14:45
"Планы изменились": Украине скоро "светит" перепись населения Видео
14:38
"Пид*расы рыгианальные": сеть вспенилась из-за законопроектов об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса
14:32
Евровидение-2020: назван город для проведения конкурса
14:15
Адвокат назвал возможную дату обмена пленными Видео
14:11
"Ничего личного": Коломойский рассказал о встрече с Порошенко Видео
13:55
Макрон рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате" Видео
13:50
Черное новолуние: эксперт предупредила о серьезной угрозе Видео
13:49
"Персики подоспели": участница Танцев взбудоражила сочными ягодицами
13:36
Осень начнется с летней жары: синоптик дала свежий прогноз погоды Видео
13:24
Экс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленными Видео
13:21
Взрыв и пожар: в Киеве у метро произошло крупное ЧП Фото Видео
13:02
"Уволить всех неэффективных!": Гончарук назвал первые шаги на посту премьера
12:37
Любовница Петросяна на Новой Волне: во сколько обошелся наряд
12:35
Россия вбухает еще 128 миллиардов в Крымский мост
12:34
Дело о госизмене: суд решил судьбу обвиненного в шпионаже переводчика Гройсмана Видео
12:20
Серп и молот: неизвестный осквернил памятник Бандере во Львове
12:19
Почему Кремль затягивает обмен пленными мнение
12:00
"Не сегодня": в СБУ прояснили ситуацию с обменом пленными Видео
11:58
Сенцов до сих пор остается в "Бутырке" - росСМИ
11:53
На Днепропетровщине взорвалось авто с полицейским внутри
11:41
Терминатор 6: новый трейлер, сюжет и актеры фильма Видео
11:37
Обыски у Аласании: стало известно, что ищут
11:18
Матерящийся Киркоров не попал в фонограмму и опозорился на Новой Волне Видео
10:54
В офис Суспильного вломились с обысками
10:46
"Что вы орете?": Зеленский в Раде осадил крикливого нардепа партии Порошенко Видео
10:32
В столичном аэропорту приземлились три военных самолета Видео
10:23
"Никто никуда не летит": адвокат прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ Видео
09:59
Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным Видео
09:54
Зеленский пишет биографию Порошенко мнение
09:51
Концы в воду: кум Путина через суд хочет запретить книгу о Стусе
09:38
Халеп проиграла 116-й ракетке мира во втором круге US Open
09:29
Адвокат подтвердил подготовку к передаче моряков Украине
09:28
15-летняя Гауфф сенсационно вышла в третий круг US Open
09:26
Пентагон одобрил военную помощь Украине Видео
09:17
Рекордсмен мира по плаванию утонул во время тренировки
09:04
У Зеленского заявили, что обмен пленными "еще не завершен"
08:49
"Давайте дождемся факта": Данилюк прокомментировал обмен пленными Видео
08:45
Часть задержанных украинцев отказалась от обмена – СМИ Видео
08:35
Самое слабое звено: почему Зеленскому лучше избавится от Богдана мнение
08:30
Пленные украинские моряки уже в Киеве - СМИ
08:25
Задержанные россияне остаются в СИЗО: адвокат прокомментировал обмен пленными Видео
08:02
Новый глава МИД пообещал за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе
07:44
В Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять