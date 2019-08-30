Зведа Назад в Будущее Кристофер Ллойд посетит Comic Con Ukrane 2019

Comic Con Ukraine 2019 / скриншот

Кристофер Ллойд станет хедлайнером Comic Con 2019 в Киеве, который намечен на сентябрь. Кристофер Ллойд будет ждать встреч со своими поклонниками из Украины оба дня проведения Comic Con.

В далеком 1985 он впервые вернулся в будущее, а 21 и 22 сентября он вернется на Comic Con Ukraine 2019.

Доктор Браун уже точно посещал Comic Con Ukraine в своем прошлом, а теперь снова вернулся для новой встречи.

Владелец трех наград Эмми, звездный актер фильмов Семейка Адамсов, Кто подставил кролика Роджера, Мой любимый марсианин, Пролетая над гнездом кукушки запомнился многим зрителям. На его счету десятки ролей в картинах Грань, Чак, Ясновидец, Назад в будущее, Такси и других.

Своим выразительным хриплым голосом он озвучил немало негодяев в анимационных фильмах. Актер стал единственным реальным персонажем игры Toonstruck и озвучил Эммета Брауна в игре по мотивам фантастической трилогии.

Встретиться с легендарным актером вы сможете 21 и 22 сентября 2019. Оба дня вас ожидают:

общения с актером на главной сцене;

фотосессия;

автограф-сессия.

Поэтому стоит составлять планы, готовиться, и покупать билеты на Comic Con Ukraine2019. Продажа билетов стартует с сентября.