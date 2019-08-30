"Мячики вываливаются": грудь Алины Гросу завела сеть

Алина Гросу / https://www.instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу продемонстрировала огромную грудь, которая традиционно пытается от нее убежать из-за очень глубоких декольте.

Алина Гросу продемонстрировала крошечное обтягивающее платье на вечеринке в гостиннице The St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве, и не смогла удержаться, чтобы не опубликовать его в Instagram.

"Когда муж фотограф. Всем добрых снов", - пожелала она под снимком.

На фото певица стоит на балкончике с видом на Москву, в черном платье с кружевами, глубоким декольте и черным шарфиком.

При этом ее огромная грудь настолько туго прижата, что готова вывалиться в экстремальное декольте.

Поклонники не смогли этого не заметить, особенно учитывая, что Гросу сама акцентировала внимание на груди. В итоге ее фото собрало десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Алина Гросу / Instagram

Красуня", "Bonitaaline", "Ух малышка какой у тебя классный вырез что мячики вываливаются то", "Красивая", "Где найти такого мужа?", "Самые прекрасные гости", "Куда ты смотришь? Глаз....", - пишут в комментариях.

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