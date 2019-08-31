"Без купальника": Никитюк впечатлила фигурой на пикантном фото

31 августа 2019, 03:49

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть горячими фото с отдыха в Турции.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк специально для любимых поклонников завалила сеть пикантными фото своей стройной фигуры.

Леся Никитюк поехала на недельку с мамой в отпуск в Турцию, и не смогла удержаться, чтобы не сняться в пикантной фотосессии, и выложить все в Instagram.

"Мой рай", подписала фото Леся.

На снимке она сидит в крошечном черном с принтом бикини, шляпе и соkнцезащитных очках и веселится, снимая себя саму то ли в зеркале, то ли в витраже здания. При этом она продемонстрировала не только длиннющие стройные ноги, но и соблазнительную грудь и очень стройную талию.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Поклонники пришли в восторг от ее шикарной внешности, и просто завалили Никитюк комплиментами.

Но Леся сделала еще оно фото в том же бикини стоя, продемонстрировав, что понятие "ноги от ушей" все же правдиво, и применимо к ней. Девушка сразила наповал своей невероятной внешностью.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

"Без купалника іще краща була б...", "Класная как всегда на позитиве", "Умничка, так держать", "Слушай, пришла языком потрепала на рассмеши комика, и не плохо пробилась. 5+!", "Знову гола Лэся... Зима прийди вже", "І чому всі Лесі такі самокритичні до свого вигляду Дуже класно виглядаєте, Леся Іванівна", "Пора на съемки)))", "Май пара сисес", - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу надела платье, из которого вываливается грудь, и завела сеть

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