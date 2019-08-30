Топ-модель по-украински 2019: все участники шоу

Топ-модель по-украински 3 сезон: список участников / Новый канал

В 3 сезоне Топ-модели по-украински принимают участие только девушки. Для кастингов, которые прошли по все Украине, из сотен девушек были выбраны только самые лучшие для участия в программе.

Судьи устроили первое испытание будущим участницам Топ-Модели по-украински еще при кастинге. Фотографи устроили им первую фотосессию, по итогам которой девушек уже могли отбирать строгие судьи.

После телекастинга сразу сформировалась заветная 15-ка. Но сразу всех девушек отправили отправили штудировать премудрости моделинга. И, как настоящих fashion-студенток, поселили в модельное общежитие.

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Затем девушек ждала реальная практика – работа с известными украинскими дизайнерами, фотографами, глянцами и артистами. Уже известно имя победительницы, но все сотрудники шоу держат его в тайне.

Предлагаем ознакомиться со всеми участницами 3 сезона Топ-модель по-украински, и их биографиями.

Топ-модель по-украински 2019: все участники нового 3 сезона:

Топ-модель по-украински 3 сезон - Катя Чечела

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Рост: см

Топ-модель по-украински 3 сезон - Даша Диденко

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Возраст: годы.

Рост: см

Напомним, новый выпуск шоу Топ-модель по-украински 2019 выйдет 6 сентября на Новом Канале. Его также можно будет посмотреть на сайте Главред.