Голая Волочкова показала, как отмывается в бане

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская звезда балета Анастасия Волочкова высказалась по поводу своих подписчиков, которым сама же закрывает вечно комментарии, чтобы не читать о себе негатива. Она решила в ответ на критику выставить не просто фото, а свое видео голышем.

Анастасия Волочкова предыдущим постом так поразила своих подписчиков, что когда открыла комментарии, то смогла прочитать только негативные отзывы о своей внешности. В итоге ее новый пости - стихи и купание голышем в бане, и утверждение, что комментарии она открыла впервые.

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"В плену волшебного мангала, Где греют радость и любовь,Ваши суждения отмывала. В своей купели вновь и вновь.Огонь любви и счастья вечный, Священный, яркий и родной. Красивый, искренний, беспечный. И любящий. И просто мой!", - написала она под видео.

На самом видео кто-то снимает, как она ночью при горящем мангале, раннее названном Волочковой Вечным огнем, принимает "ванну" в деревянной бочке для бани и с вениками. При этом Волочкова совершенно голая и не особо это скрывает. Оператор несколько раз обходит ее кругами, а потом показывает ее сидящую в своей купели.

"Лорогие мои, в тени легендарного мангала, я не знаю, удастся ли мне в этой купели отмыться от того количества негативных комментариев, которые оставлены под постом, под которым я их оставила открытыми впервые, но я попробую это сделать. У очага исполнения желаний магического", - сказала она и погрузилась первый раз.

Когда оператор отошел, она крикнула: " I will be back. Вам со мной не скучно? Я не дам вам скучать, и вы у меня тоже...".

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