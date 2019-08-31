Жена Цекало в бикини эротически позировала в публичном месте

Александр Цекало и Дарья Эрвин / ru.hellomagazine.com

Алексанр Цекало прекрасно проводит время со своей молодой женой Дариной Эрвин.

Все новые эротические снимки их совместного времяпровождения радуют поклонников, которые рады за кумиров.

В сети появились новое фото Дарины Эрвин в бикини с Александром Цекало, которые тихонько снялись в публичном месте.

Дарина и Александр отдыхают на Гавайях, и проводят день соответственно - помолодевший Цекало и Эрвин в черном бикини снялись в горячей фотосесии в лифте.

Они только начали свой отпуск, и он явно проходит успешно.

Дарина подписала фото, которое опубликовала в своем Instagram "Алоха! Наш первый перерыв в работе за это лето!".

Никто не сомневается, если они так проводят время, то точно смогут отдохнуть от рабочих дел.

Напомним, что недавно из-за того, что Эрвин и Цекало заметили в акушерской клинике, начали подозревать, что девушка то ли беременна, то ли готовится стать мамой.

В ответ Дарина Эрвин опубликовала фото УЗИ-исследования, на котором показала, кто у нее внутри.