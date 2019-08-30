Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск онлайн: отбор участниц шоу

30 августа 2019, 18:33

Премьера 3 сезона Топ-модели по-украински на Новом канале состоялась 30 августа. В первом выпуске шоу судьи выбрали 15 участниц, которые поборются за победу.

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск смотреть онланй / Новый Канал

Третий сезон Топ-модели по-украински начался 30 августа 2019. В первом выпуске показали как проходил отбор участниц шоу, и познакомили зрителей с ними.

3 сезон Топ-модели по-украински посвящен вдохновению и Музе. Именно ее искали среди участниц эксперты проекта.

На кастингах они обращали внимание на девушек, которые в перспективе могут стать музами для дизайнеров.

"Это был первый для меня отбор, – говорит новый эксперт реалити Нового канала, дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский. – Среди девушек я хотел найти не просто музу для себя, я хотел найти новую украинскую Милу Йовович. Надеюсь, что мы смогли это сделать. И что наши девушки и новый сезон Топ-модели по-украински вдохновят многих зрителей".

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На подиуме девушки пели, танцевали, раздевались, читали стендапы и показывали актерские зарисовки. В последней случайно принял участие и новый эксперт Владимир Демчинский.

"Дело было так. К нам вышла девушка по имени Маша, которая сказала, что по образованию она – актриса. К тому времени мы просмотрели море девчонок, которые очень хотели нам понравиться. Поэтому Маше предложили сыграть обратную эмоцию – чтобы она постаралась вывести меня из себя, взбесить!", - рассказал Демчинский.

Маша не растерялась и легко выполнила задание экспертов. Сначала спросила, что Вова тут делает, а потом ка-а-а-ак грюкнула кулаком по столу перед Демчинским. От неожиданности эксперт даже отпрянул, а все остальные округлили глаза от ужаса.

"В этот момент я поняла, что, возможно, переиграла, и что своим поведением отняла у себя место в проекте. Просто хотела показать экспертам, что у меня есть не только светлая, но и темная сторона. Она проявлялась у меня в универе: когда мне не давали главных ролей, я все равно учила все тексты, приходила на все репетиции. И когда ведущие актрисы опаздывали или не приходили, я играла их мизансцены с их партнерами, и иногда даже отнимала таким образом их роли", - призналась тем временем Мария.

Одна из девушек при выходе не сцену сняла с себя одежду, оставив только черное белье. При этом она испугала судей тем, что взялась за лифчик - но, как оказалось, у нее там были салфетки чтобы вытереть туш.

Судьи не взяли ее, потому что, решили, что это не для нее - она больше занято спортом, а не моделингом.

В то же время, в накопителе не обошлось без споров и даже почти драк.

Одна из участниц попала к судьям, потому что понравилась на снэпе. Но при общении с ней судьи сделали вывод, что она наигранная и ненатуральная.

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон / Новый Канал

Если раньше эксперты во время телекастинга отбирали 30 или даже 40 претендентов, а потом с помощью дополнительных испытаний формировали 15-ку или 20-ку участников, то в этом году все иначе. Еще до выхода к экспертам на подиум 300-м финалисткам пришлось пройти небольшое модельное задание – снять снэпы.

"Мы решили приоткрыть для зрителя изнанку модельного бизнеса. Поэтому на съемках телекастинга провели такой же отбор, какой обычно проводят в модельных агентствах. В накопителе работал fashion-фотограф, который устроил коллективную снэп-фотосессию. Снэпы – это фото, по которым заказчики отбирают на работу моделей. Вот и наши эксперты смогут еще до выхода девушек на подиум оценить их внешность и работу", – говорит креативный продюсер реалити Андрей Оленич.

И это оказалось весьма эффективным решением. О том, каких девушек смогли выбрать судьи шоу поведала Алла Костромичева.

"Во-первых, подобрались интересные девочки с невероятными личными историями и правильной мотивацией. Во-вторых, впервые за историю проекта мы снимали за границей сразу три эпизода. Объездили вдоль и поперек почти всю Турцию. Уверена, что эти выпуски будут очень крутыми. Как, впрочем, и все остальные. У нас будет и балет, и чирлидинг, и экстрим. А еще третий сезон ТМПУ очень близок мне по моральным принципам. Мы смогли доказать и наглядно показать девушкам, что дракам и склокам на проекте не место. И доносили это уже не словами, как раньше, а действиями.", - объяснила Алла Костромичева.

Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 30-08-2019:

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