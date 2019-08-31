Красотка-порнозвезда пошло изогнулась на сексуальных снимках

Известная американская порноактриса Тейлор Виксен (Taylor Vixen) еще раз порадовала подписчиков своей странице в сервисе микроблогов Twitter и опубликовала новую подборку откровенных снимков.

Она родилась и выросла в столице штата Техас – городе Даллас. И до поры до времени вела жизнь обычной американской девушки, пока в возрасте 25 лет не заинтересовалась карьерой в порно после просмотра шоу Pet 2008 по платному телевидению. Виксен стала посылать свои фото в соответствующие журналы. В порноиндустрии она засветилась в марте 2009-го.В сентябре того же года Penthous назвал ее "Киской месяца", а в конце 2010-го – "Киской года".

Позднее она вместе с Франциско Фасселой была номинирована на AVN Awards в категории "Лучшая лесбо-сцена" за ленту Women Seeking Women 55.Благодаря съемкам в Penthouse ее начали приглашать на телевидение. Виксен дважды появлялась на шоу Говарда Стерна, а также на шоу Naughty Show.

По состоянию на 2019-й Виксен отснялась в 222 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее в США порноактриса Лейла Стар голой "изобразила" Ким Кардашян. До этого польская порноактриса Аманда Фокс похвасталась прессом.