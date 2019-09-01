Порноактриса-"шоколадка" порадовала фанатов на развратных фото

Лейси Дюваль (Lacey Duvalle), известная американская порноактриса, в который порадовала фанатов своего творчества.

Она начала свою карьеру в порно в 2001-м под псевдонимом Pebbles и снялась в фильме Dirty Debutantes. Ее сцена с Марио Кассинни (Mario Cassinni) в фильме Tunnel Vision 3 выиграла в 2009-м Urban X Award за лучшую секс-сцену с видом из первого лица.

Позднее Лейси Дюваль заключила контракт с продюсерской компанией Video Team. А известный рэпер Чарльз Хэмилтон(Charles Hamilton) даже посвятил ей песню Lacey Duvalle.

По состоянию на 2019-й Дюваль сыграла в 207 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее в Новой Зеландии порноактриса "превратила" себя в куклу из секс-шопа. До этого польская порноактриса похвасталась обнаженным телом.