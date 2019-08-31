"Все народы обрели мир": в Сети обсуждают архивное видеообращение Кобзона

Кобзон любить рассуждать о мире, поддерживая страну, которая развязывает войны / УНИАН

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в годовщину смерти советского певца Иосифа Кобзона поделился с подписчиками своего микроблога эксклюзивным видео, на котором тот делится своими мечтами о будущем России и всего мира.

"Как хочется, чтобы все народы, где сегодня льется кровь, обрели мир, счастье, покой, благополучие. Как хочется, чтобы люди были просто счастливы. И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастут счастливыми в счастливых странах, со счастливыми друзьями", - говорит Кобзон, ролик обнародован в Instagram Пригожина.

Продюсер, в свою очередь, назвал певца "наставником и настоящим другом", а также "национальным достоянием".

"Сегодня ровно год, как его с нами нет. Народный артист всего Советского союза – именно так он просил называть его со сцены. Учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины", – подписал ролик Пригожин.

Пользователи Сети в комментариях неоднозначно отнеслись к архивной видеозаписи с участием Кобзона. Одни высказывали слова восхищения, другие вспомнили войну на Донбассе и российскую агрессию России по отношению к другим странам.

"Какая-то нестыковочка получается. Россия – страну-агрессор. И Кобзон, и ты, лысый, поддерживаете эту агрессию", "Царство небесное земляку! Донбасс гордится им. Наша любовь к нему всегда", "Как жаль, что Иосиф Давыдович не видел будущее своих внуков в России. Судя по монологу, "в счастливых странах", — писала интернет-публика.

Как известно, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение от онкологического заболевания и некоторое время находился в коме. Певца похоронили 2 сентября рядом с матерью на Востряковском кладбище Москвы.

Напомним, скандальная российская исполнительница Вика Цыганова (воспевающая в своем творчестве русскую водку и Белую гвардию) заявила о том, что некоторое время назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны звезды советской/российской эстрады Иосифа Кобзона.