Порноактриса лукаво и крайне откровенно попозировала на фото

2 сентября 2019, 01:55

Зои Восс, по всей видимости, отлично понимает, что к чем в деле привлечения и подзадоривания фанатов.

  • Зои Восс (Zoe Voss) Instagram актрисы
  • Зои Восс (Zoe Voss) Instagram актрисы
  • Зои Восс (Zoe Voss) Instagram актрисы
  • Зои Восс (Zoe Voss) Instagram актрисы

Зои Восс, известная американская порноактриса, в который завела фантазию своих фанатов очередной пачкой откровенных снимков.

Она родилась в январе 1990-го в Миннеаполисе, штат Миннесота и имеет французские и итальянские корни. Еще до начала съемок в порно она училась в кулинарной школе и работала фотомоделью. Кроме того, в 2003-м прошла кастинг для популярного телешоу "Топ-модель по-американски" (America's Next Top Model)Восс впервые сыграла в порно в 2010-м благодаря агенту Марку Спиеглеру и актрисе Энди Сан Димас.

Она снималась для популярных студий – Mile High, Girlfriends Films, Zero Tolerance, New Sensations и Pure Play Media. По состоянию на сегодня Восс имеет на своем счету 114 порнофильма и порноролика.

Напомним, ранее американская порноактриса Миа Халифа рассказала, как пережила угрозы боевиков ИГИЛ. До этого польская порноактриса Аманда Фокс похвасталась пышной грудью и попой в спортивной одежде.

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