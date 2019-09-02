Порноактриса лукаво и крайне откровенно попозировала на фото

Зои Восс, известная американская порноактриса, в который завела фантазию своих фанатов очередной пачкой откровенных снимков.

Она родилась в январе 1990-го в Миннеаполисе, штат Миннесота и имеет французские и итальянские корни. Еще до начала съемок в порно она училась в кулинарной школе и работала фотомоделью. Кроме того, в 2003-м прошла кастинг для популярного телешоу "Топ-модель по-американски" (America's Next Top Model)Восс впервые сыграла в порно в 2010-м благодаря агенту Марку Спиеглеру и актрисе Энди Сан Димас.

Она снималась для популярных студий – Mile High, Girlfriends Films, Zero Tolerance, New Sensations и Pure Play Media. По состоянию на сегодня Восс имеет на своем счету 114 порнофильма и порноролика.

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