"Вырядилась как бл*дина": в Сети распекли Бузову за фото в откровенном белье

Оля Бузова / Instagram

Пользователи Сети обрушились с критикой Российскую поп-певицу и ведущую скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову пользователи Сети распекли за показ кружевного лифчика в ресторане.

Соответствующее фото, на котором девушка стоит в полурасстегнутом платье-жакете и лукаво светит кружевным бюстгальтером, она сама выложила на свою страницу в социальной сети Instagram.

Такую ресторанную эротику от Бузовой пользователи Сети не оценили.

"Оля что-то портится на глазах. Старается выложить все свои гениталии. Вылитая Волочкова. Было бы что выкладывать"."А штаны где? Трусы хоть одела?", "Она пристегнуть пуговицу забыла? Или это модно?", "Вырядилась как бл*дина", - не особо подбирали они выражения.

Напомним, ранее Бузова на интимном фото рассмешила Сеть. До этого она в купальнике позорно попалась на фотошопе.