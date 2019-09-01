Певица Биби Рекса показала пышные формы в откровенном фото

Пышнотелая певица Биби Рекса обнажилась для пикантного фото / Фото: Instagram/beberexha

Известная американская певица албанского происхождения Биби Рекса представила публике 20 Not 20 Anymore (Мне уже не 20), которую эпатажно проиллюстрировала в своем блоге.

"Вот так выглядит 30 лет. Мой костюм на день рождения – это любовь к себе. Бодипозитив... На фото готовлюсь к шоу и крашу губы", - подписала артистка снимок в Instagram.

Знаменитость опубликовала черно-белое фото, на котором изображена в нижнем белье и топлес. Рекса намекнула на хейтерские нападки, которые ей приходится переживать из-за пышных форм. Певице укоряют не только комментаторы в соцсетях, но и именитые дизайнеры. Поэтому она пропагандирует бодипозитив, которым и поделилась с поклонниками в свой 30-летний юбилей.

/ Фото: Instagram/beberexha

/ Фото: Instagram/beberexha

Рекса представила композицию Мне уже не 20, в которой спела о том, что любит себя сейчас и не вернулась бы в прошлое, если бы такая возможность была. Артистка в очередной раз напомнила женщинам, что нужно быть уверенным в своей красоте и не позволять другим продуцировать ваши комплексы.

Напомним, режиссер из Одессы Таня Муиньо, которая снимала клипы для многих известных исполнителей, в том числе Дмитрия Монатика, сняла видео для певицы с мировым именем Кэти Перри.