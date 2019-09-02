"Без трусишек": Экс-Холостячка обнажилась ради тату в пикантном месте

2 сентября 2019, 11:07

Девушка знатного холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова снялась топлес, чтобы похвастаться тату в пикантном месте.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / Instagrtam

Экс-холостяк Никита Добрынин и его девушка Даша Квиткова снова не смогли отказаться от пикантных фото.

Даша Квиткова снялась полуголой, чтобы показать парную с Никитой Добрыниным татуировку под грудью. Они опубликовали обнаженные фото в Instagram.

"Как-то Никита рассказал, что хотел сделать татуировки еще на финальном свидании проекта. Потом мы оттягивали этот момент, так как не знали, что именно хотели бы и в каком именно месте. Неделю назад, когда я была дома, отдыхала и смотрела сериал, мне приходит смс от Никиты о том, что он готов сделать тату и хочет, чтобы я была рядом. Через сутки мы уже сидели в тату салоне, где набивали себе наши фразы. Я очень хочу, чтобы вы тоже повстречали что-то настоящее, потому что нет ничего красивее взаимной любви. Нет ничего красивее, чем любить кого-то, кто строит дом для вас в своём сердце.", - написала Даша. она также вопросила, как ее поклонники относятся к тату.

В то же время, Никита Добрынин на своей странице в Instagram написал совершенно другой пост, в котором выразил чувства о любви.

"Любовь не конкуренция, не соревнование, не взаимовыгодный обмен и не купли-продажи. Так что, если ты, сделав человеку добро, тут же ждешь от него того же, ты точно не той дорогой идёшь. Когда человек любит, его поступки идут от сердца, без ожидания чего-то взамен. Это то, чему мы учимся и к чему стремимся. Еще мы любим пробовать что-то новое вместе, особенно если кто-то из нас выходит за рамки своей зоны комфорта. Только так можно побороть свой страх и предрассудки, а это однозначно сближает. Так самые внимательные сразу заметили в сториз, неделю назад мы сделали себе тату. У Даши уже было несколько, а вот я особого не хотел себе набивать, но периодически задумывался. Искал повод, потом лучшую надпись... В итоге в один из дней я решился сразу на две татуировки. И супер доволен, ведь если хочется, нужно делать. Так я во всем", - признался он.

На фото, которое они опубликовали каждый на своем профиле они стоят перед зеркалом. Никита в трусах, а Даша в растянутых трусах Никиты и топлес, и демонстрируют свои тату - они набитые под правой грудью приблизительно одинаковом месте. Поэтому Даша и позирует топлес.

Даша Квиткова
Даша Квиткова топлес / Instagram

Подписчики преимущественно высказались за татуировки и порадовались за пару, пожелав им любви и счастья, но были те, кто категорически против парных тату, и те, кто вовсе не понимают, зачем наносить на себя татуировки.

"Вопрос зачем такие фотки .Это должно быть ваше личное", "Какие же вы красивые. счастья вам", "Мммм глаз любуется вашей парой", "Вы балуете своих подписчиков шикарными фотками за что мы очень благодарны) вы супер", "Фотография вообще огонь", "Отличная влюбленная пара. Красиво смотритесь вместе. СЧАСТЬЯ и ЛЮБВИ", "Ви супер)))))))", "Ждём следующие фоточки, только без трусишек! Лайк!", - пишут в комментариях.

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