"Лучше голой": Леся Никитюк бесстыже показала грудь к первому звонку

Леся Никитюк / Instagram

Звездная ведущая Леся Никитюк показала аппетитную грудь в день начала учебы в школе.

Знаменитая телеведущая Леся Никитюк решила совместить полезное с приятным, и опубликовала очень важный пост, который касается всех школьников. А чтобы обратить на него чуть больше внимания, прикрепила его к снимку, где она почти что голая.

"Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки) а Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить. P.s. Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться..Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает какое будущее вас ждёт", - заявила Леся, и поклонники с ней согласились, после того, как оценили ее формы.

На снимках она позирует в светлом цельном купальнике, который, однако отличается особенностью - он такой крошечный, что грудь Леся почти что выпрыгивает из него, а при повороте боком, видно, что он просто состоит из двух кусочков ткани, соединенных шнуровкой на боках.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

При этом Леся вовсю воспользовалась его дизайном, и продемонстрировала сочные ягодицы и аппетитную грудь, которая пытается сбежать из наряда.

Неизвестно, как школьников, а поклонников эти фото не оставили в покое - они накинулись на Никитюк с комплиментами и комментариями.

"У тети Леси попа как у боженьки", "Леся отдай купальник детям..он на тебя маловат", "Cynep", "Лучше голой давай", "Леся пішла в школу ?)))", "Звезда", "Фото не для діток", "Давай больше таких фоточек", "Этот купальник на вашей фигуре ", "Хороша", - пишут поклонники.

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