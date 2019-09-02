Pizdets: сын Потапа похвастался смачными матами на одежде к 1 сентября

Потап / Instagram

Сын Алексея Потапенко и Ирины Горовой Андрей накануне 1 сентября сменил прическу и приобрел не без помощи родителей замечательную футболку с принтом в виде смачных матов латиницей.

"H MY GOD! Я покрасился и теперь я б-б-блондин. Ну что? Как вам результат??? Я в восторге! Фото до карусели", - написал мальчик под своим фото в Instagram.

На нем все та же белая футболка с надписью Pizdets. Причем, на втором фото он позирует с любимой сестрой Наташей, которая всегда безумно любила братика, и потакала его желаниям. У пользователей сетей даже закралась мысль, что с футболкой подсобила она.

Сын Потапа / Instagram

Сын Потапа Андрей и сестра Наташа / Instagram

"O my God! Активная подготовка к началу школы) теперь не просто форма и учебники, но и модная покраска и стрижка! Андрей если, что то хочет, добивается сам или с помощью сестрички Наташи, которая в модных желаниях очень поддерживает братика! А как ваши детки вас удивляют в 11 лет?", - написала Ирина Горовая, мама обоих деток, в своем Instagram, также опубликовав фото с новой прической и футболкой сына.

Поклонники резко разделились во мнениях на тех, кто стал рассказывать, как их дети уже красятся, и приобретают странную одежду, и тех, кто резко раскритиковал родителей за разрешение носить одежду с матами.

"Только ребенку футболку такую одели", "Очень умно! Ребенку такую футболку!Ну и мать!", "Короче pizdetc", " А что это у мальчика на футболке написано? Наверное С праздником 1 сентября?", "Дуже гарний хлопчик. Але напис на футболці....ну якось не гарно", "Футболка. висказав, за всіх школярів", "Красавец, как и мама", "Красавчик", "Форму ж отменили", - пишут подписчики.

Ранее на семью Горовой накинулись, когда она и ее бывший Потап показали Андрея на съемках у папы в футболке с надписью "Как, нет винишка" и в окружении девочек и балета.