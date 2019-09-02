Танці з зірками 2019: Ризатдинова топлес показала, где у нее травма

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Instagram

Бывшая любовница олигарха Онищенко, которая решила на танцах доказать, чего она стоит без него, но прямо перед вторым эфиром получила травму, из-за которой ей было трудно танцевать.

Девушка записала трогательное обращение, в котором попросила поддержки у фанатов, а потом показала, где же у нее болит.

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В Stories Instagram Ризатдинова опубликовала, как врач то ли ее обезболивает, то ли делает какие-то обследование, и при этом на девушке топлес видно, где именно у нее болит.

Напомним, что Ризатдинова выполнила с Прохоровым фристайл, и получили от судей 29 балов из 30

Танці з зірками 2019 2 выпуск смотреть онлайн 01-09-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров: