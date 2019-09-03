"Без трусов": Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк завела сеть новыми фотографиями из Турции, где она отдыхает после тяжелых съемок с мамой.

Леся Никитюк завела сеть солнечными фото из Турции, и вызвала бурные обсуждения своей фигуры в Instagram.

"Прощай море, прощай "шляпаЛук", - подписала она фото.

На снимке Леся Никитюк позирует в ультра-коротком легком платьице и босяком. В руке она держит свою любимую традиционную шляпу.

Леся стоит повернутая спиной к фотографу, и кажется будто бы она смотрит на Бадрум и море. Никитюк просто покорила длиной своих невероятных ног и стройной супер-худенькой фигуркой.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники не смогли остановиться от соблазна и завалили ее фото в Instagram комплиментами и очень позитивными комментариями.

"Сьогодні без купальника?", " и без трусів?", "Леся..хватит нас дразнить...ты уже неделю прощаешься с морем...Иди на работу!!!", "А капелюх прікольний", "А сзади ты хороша ух....", "Лесюня ти неперевершена !!! Обожнюю тебе !!!", "Красотка", "У Лесі ноги - до щастя дві дороги", "Красавица вы такая, Леся", "Лесюня,а шо,вже купальники скінчились?", "А шо так мало відпочивали..?", - пишут в комментариях.

Ранее полуголая Полина Гагарина засветилась в срамной фотосессии, которую ей устроил муж.