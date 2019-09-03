"Штаны порвались": Дорофеева засветилась на пикантном фото

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева поделилась профессиональными снимками, которые вызвали бурную реакцию у поклонников, из-за красоты Нади.

Надя Дорофеева завела сеть снимком, на котором позирует в очень необычных штанах. Они вызвали довольно активное обсуждение в сети.

"1-е фото - настроилась , 2- е - поехали, работаем ))) И по сложившейся традиции инста - 1 или 2???? и кто это придумал вообще ?", - пишет она под снимками.

На снимках Дорофеева позирует в белой майке, кроссовках и расстегнутых черных штанах. Поклонников еще добило то, что на одном фото штаны неожиданно "разъезжаются", показывая тело певицы. Пока Надя позировала, она много смеялась и бросала соблазнительные взгляды, так что поклонники клюнули по полной программе.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

"У тебя штани порвались", "Все фотки - ты всегда Красива на любых фото", "На 2 фото что штаны порвались????", "Надя,как же ты прекрасна!", "Ну, если б не грязный пол, было бы красиво", "Придумали наверно модели , которым фотографы скидывали фотки , и наверно было очень много красивых", "Первая однозначно", "Оооо, терпи мемы пойдут за 2 фото", "Я так рада , что ты улыбаешься", - пишут поклонники.

Ранее Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото, и поклонники заподозрили, что она на нем позирует без трусов.