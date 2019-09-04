"Приложись к моей груди": Семенович публично вывалила огромную грудь

Анна Семенович / Instagram

Анна Семенович сделала неожиданное предложение для всех мужчин. Бывшая Блестящая вычитала, что созерцание женской груди понижает опасность инсульта для мужчин, и решила исцелить всех мужчин.

Семенович опубликовала в сети видео, на котором в крошечном топе рекламирует исцеляющую силу своей груди.

"Учёные доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь уменьшают риск инсульта на 50% . Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу. #юмор Вчера сделали крутую фотосессию в Питере, скоро будет море красивых фоток и много моего декольте. Спасибо моей прекрасной команде, я получила огромное удовольствие от работы с вами", - пишет она под видео в Instagram.

В то де время, сидя за столиком в кафе, и тиская маленького щенка шпица, рядом со своей огромной грудью, которую прикрывал розовый жакет, она изрекла: "Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладываются - живут долго и счастливо!".

При этом в комментариях началось бешеное обсуждение ее предложения.

"Спасибо тебе Анечка, спасительница ты наша", "А мне говорят хватит носить декольте :))А я оказывается мужиков спасаю", "Теперь наш щеночек Сеня точно будет жить долго и счастливо! Спасибо Анна", "Ооо,тут вся мужская половина такому очень рада,заботливая Анечка", - пишут в комментариях.

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