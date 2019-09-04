"Проститутка, подрочено": Звезда Школы вывалила голую грудь в сеть

Лиза Василенко / Instagram

Актриса сериала Школа и блогерша Лиза Василенко решила похвалиться голой грудью, и опубликовала весьма провокационные фото в своей странице в Instagram.

Сыгравшая очень ветреную школьницу Лолу в Школе Лиза Василенко не постеснялась выложить в соцсети свои интимные фото.

"Какой цвет вам больше нравится?", - подписала фото блогерша.

На трех снимках Лиза позирует в джинсах, о которых, собственно и спрашивает. Однако почти что на всех фото штанов-то и не видно, так как в центре каждого фото - грудь Лизы Василенко.

Лиза Василенко / Instagram

На первом фото она еще старалась ее прикрывать, на втором, девушка развернулась в анфас, и почти не скрывала свои формы, на на третьем фото она и вовсе не прикрыла грудь, из-за чего для Instagram некоторые места пришлось замазывать в Paint.

Лиза Василенко / Instagram

Причем, Лизу Василенко критикуют не за фигуру или маленькую грудь - подписчики попытались ей напомнить, что на нее подписаны маленькие дети, которые стремятся быть на нее похожими, что как именно ее голая грудь повлияет на них.

Лиза Василенко / Instagram

"Ты в курсе что твоим фанатам некоторым по 10 лет????Ты это понимаешь???", "Ужассссс,фуууууу, відписка.На тебе ж діти підписані", "Глупо", "Я не ожидала Лиза", "Лиза , ты понимаешь что у тебя половина подписчиков дети и они стремятся быть как ты . От тебя такого не ожидала", "Мне бы было стыдно за такое!", "Проститутка", "У тебя есть татуха?", "Всі тікі на штани і дивляця", "Шлюха. Зачем публиковать такие фото?какой пример ты подаешь?у тебя аудитория до 18 лет,задумайся", "Подрочено", "Мені би таку фігуру", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Семенович публично вывалила огромную грудь, и предложила всем желающим к ней "приложиться".