Оля Полякова бесстыже засветила огромную грудь и показала язык

Оля Полякова / Instagram

Певица Оля Полякова перед концертом в Шостке взбудоражила поклонников провокационным фото в купальнике, который не помешал ей продемонстрировать грудь во всей красе.

Полякова продолжает дразнить подписчиков в Instagram, и публикует весьма пикантные фото на своей личной страничке.

Полякова пообещала жителям Шостки, что уже вот-вот на подъезде : "Шостка, уже еду к вам! Та еду, еду."

На фото она лежит в слитном купальнике, но ракурс фото - сверху спереди, так что крупным планом видно ее лицо и огромную грудь, которая вот-вот выпрыгнет из купальника. Чтобы окончательно привести поклонников в нерабочее состояние, Полякова еще и игриво высунула язычок для фото.

Еще сзади видно, что Полякова лежит не на пляже а у бассейна - сзади плитка, так что, вероятно певица запечатлела момент отдыха дома.

Отметим, что на День города в Шостку она попала, и отожгла на концерте, так что все люди были очень довольны.

Ранее Оля Бузова вызвала ярость у поклонников своими "томатиками" на очередном посте в Instagram.