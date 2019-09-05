Интимные фото и полеты на самолетах: как Виктор Павлик развлекался с Репяховой до развода

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram

Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева, которую он бросил с онкобольным сыном ради Екатерины Репяховой, не выдержала давления, и опубликовала в сети эмоциональный пост о том, как Павлик ей изменял все эти 25 лет, и какие на самом деле отношения его связывают с Репяховой.

Свое обращение Лариса Созаева опубликовала в Facеbook, но потом удалила, заменив фразой: "ВЫ ПРАВЫ ДРУЗЬЯ! Зачем портить этим негативом себе жизнь?! Улыбаемся и машем!!!!"

До этого она писала, как на самом деле Павлик познакомился с Катериной Репяховой - она из многодетной семьи, училась в Киеве, была на иждевении у мусульманина, для которого принимала ислам, потом у китайца, который приревновал ее, когда она ездила на концерт Павлика.

Тот с ней познакомился, вызвал Бла-бла кар, и дал свой номер. После этого и начался их роман.

"Он водил любовницу на концерты, и в рестораны. Она перестала передвигаться по Киеву на метро и маршрутках, и ездила исключительно на такси! (а я на метро). Ходила только в самый дорогой салон красить волосы и ногти (чего я себе никогда не позволяла, так как у нас не было денег, оказывается, они были, но не для всех). Ела исключительно в ресторанах. Виктор купил ей норковую шубу. Снял квартиру. Внимание, вопрос! Так это любовь? Или любовь к деньгам? Что думаете?", — подытожила Созаева.

Виктор Павлик / Facebook Ларисы Созаевой

Она также поведала историю интимных фото, на которых Репяхова и Павлик голые. Как оказалось, их делали еще в 2016 году.

"Фото Виктор прислал мне в августе 2016. Оно было сделано любовницей. Он не мог не похвастаться, какой он мачо! Второе фото выслал знакомому, похвастаться, какая у него веселая жизнь! Подозревала ли я что-то? Конечно! Но я так устала от его приключений — до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18-летняя стюардесса...я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что изменится, что больше не будет!", — поделилась Лариса.

Виктор Павлик / Facebook Ларисы Созаевой

Также Лариса поведала, что Репяхова, которая выросла в бедной многодетной семье и имела долг в 30 тысяч гривен, но именно благодаря деньгам Виктора, которых, кстати, ему не хватало на жену и больного сына, почувствовала вкус роскошной жизни. С его слов, на Екатерину он потратил около 200 тысяч гривен за год, когда ухаживал.

Ранее любовница Виктора Павлика перешла к публичным оскорблениям всех украинцев.