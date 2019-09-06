"Них**ово потекла": Собчак без трусов сверкнула голым телом

Ксения Собчак / Instagram

Телеведущая Ксения Собчак, которая скоро выходит замуж за Константина Богомолова, не смогла сдержать эмоций, от приближающегося события, и опубликовала оголенное фото, на котором засветила, что у нее между ног.

"-А как же принципы?-Я не могу забыть ваши твердые принципы...-Я тоже о них не забываю ...А ты знаешь мой самый твердый принцип? -нет -до свадьбы-ни-ни!!", - написала Собчак под фото.

Чтобы добавить тонкости в толстом намеке, она еще и добавила теги #книгаутромлучшекофе, #жизньсгением и #большаяитолстаякнига.

На снимке Собчак просто показывает книгу Богомолова - "Так говорил Богомолов". Все было би нечего, но книжку она разместила на животе, подперев согнутыми коленями, и демонстрируя при этом по бокам книги, что белье на ней отсутствует как таковое. Ксения Собчак разместила книгу с портретом Богомолова так, что некоторые зрители успели навоображать себе самого пошлого.

Ксения Собчак / Instagram

"Видимо Ксю них*рово потекла от книги", "Звездатая книга? Или книга до звёзды? По звезде? Остановите мне плз", "Картинка "найди трусы" ", "Пошлость", "Ксения, вы реально классная и свободная личность!", "Умные ноги !Читать умеют!!", "Я не поняла. Она без трусов????", "До выборов ещё далеко.., можно и прикрыться", "Ксюш,ну вы если без трусов то хоть бы побрили там...не эстетично", "Кажется Богомолов нырнул в пилотку - высший пилотаж! )))", "Ксюха п*здатая девочка", "Красивые ходули", "да у ней и ноги и мозги не развиты", "Опять книжка на голой писе лежит?", "Как завещал великий Ленин:-*битесь наздоровье", - пишут в комментариях.

Ранее Ксения Собчак засветила беременный живот на светском мероприятии.

Поговаривают, что именно из-за этого Собчак выходит замуж за Богомолова. Уже назначены и дата и место ее проведения. Теперь, изнывая от тоски и скуки Ксения публикует интимные фоточки.