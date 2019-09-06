Tayanna без белья взбудоражила пикантным нарядом

Звездная певица Tayanna в шикарном наряде, под который не надевала белье устроила танцы перед концертом во Львове.
Певица Tayanna, которая ведет шоу Життя відомих людей на 1+1, с отличным настроением порадовала поклонников дурашливым танцем в очень коротком платье.
Tayanna перед выступлением во Льове записала коротеньний ролик на бэкстейдже, на котором зажгла под Цвет настроения синий Киркорова.
Tayanna в черном ультра-мини с голой спиной и ниточками-бретельками, показала, как она одевается перед шоу, и соблазнительно позировала. На заднем фоне было слышно песню Цвет настроения синий Киркорова - и Tayanna как раз была в синем блестящем жакете поверх своего крошечного платья.
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Она позировала, укутавшись в жакет, и в конце вызывающее посмотрела в камеру. Потом она записала, как разогревает связки перед сценой.
Tayanna без белья соблазнительно позировала на камеру:
Tayanna без белья соблазнительно позировала на камеру:
Напомним, что Tayanna очень эмоционально написала о своем уходе с Танцев со звездами, и душевно поблагодарила поклонников.
Она танцевала в паре с Игорем Кузьменко, с которым они работали намного усердней многих пар, и Tayanna призналась, что они постоянно меняют ее и ее жизнь.