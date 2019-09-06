Голая Ирина Шейк в интимном видео сверкнула грудью

Ирина Шейк / instagram.com/IrinaShayk/

Российская модель Ирина Шейк продемонстрировала всю свою красоту и шикарное модельное мастерство, когда снялась для рекламы новой линии CALVIN KLEIN Осень 2019.

Ирина Шейк рекламировала новые вещи знаменитого бренда в этот раз совершенно обнаженной - она прикрылась лишь колготами в сеточку.

На снимках, которые появились у CALVIN KLEIN Ирина позирует совершенно голой, и без белья. Самые интимные части тела она прикрыла сумочками, либо подогнула ногу так, чтобы прикрыть самое сокровенное.

На нескольких фото она прикрылась пальто с шикарным меховым воротником, на одном - надела коротенькую черную рубашечку.

Смотреть онлайн фотосессию голой Ирины Шейк для CALVIN KLEIN:

Напомним, участница кастинга на Топ-модель по-украински разделась прямо на подиуме