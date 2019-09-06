Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 2 выпуск 3 сезон - 06-09-2019

Топ-модель по-украински 2019: 2 выпуск 3 сезон онлайн / Новый канал

Новый второй выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 6 сентября на Новом Канале. В первом выпуске показали как проходил отбор участниц шоу, и познакомили зрителей с ними, а второй - завершающий, просто взорвал сеть.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и после второго выпуска начинается их поиск.

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Такого на Топ-модели по-украински еще не было. Девушки, которых эксперты реалити не успели отсмотреть на кастинге, решили брать инициативу в свои руки - они решили взять экспертов штурмом, и уже после окончания съемок толпой ринулись на подиум, чтобы быть прослушанными.

"Мы считаем, что достойны места на этом проекте! В этом сезоне до выхода к экспертам нужно было пройти отборочное испытание – сделать групповые фотографии – снепы. Мы позировали по 10 человек! На подиум вызывали только тех, кто смог выделиться на фото. Но это не всегда было возможно. Лично меня просто закрыла собой конкурентка. Поэтому после окончания кастинга мы с оставшимися девушками пошли штурмовать подиум", - заявила одна из участниц кастинга.

Топ-модель по-украински 2019: 2 выпуск 3 сезон дефиле по подиуму / Новый канал

Девушки назвали свою акцию культурным бунтом. Они ворвались в съемочный павильон, где проходил кастинг, сметая на своем пути двери и администраторов.

"Вы что, глупенькие? Мы уже закончили кастинг. Идите домой"– удивилась девушкам Соня Плакидюк.

А вот такого спокойствия как у Сони не было у ее коллег.

"Чувствовал себя, как в Верховной Раде: модели заблокировали трибуну. Девушки очень удивили нас своим поступком. Лично я был уже одной ногой в гримерке, а другой – в машине, которая везет меня домой отдыхать. А тут – бунт", – пошутил Сергей Никитюк.

Алла Костромичева оказалась самой находчивой из членов жюри.

"Я чувствовала себя журналистом, который находится в горячей точке! Даже начала вести репортаж из эпицентра событий!", – подключилась Алла Костромичева. –

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В итоге девушки своего добились – эксперты дали им возможность пройти по подиуму. Это был быстрый показ – одна за другой, не останавливаясь. Алла и компания в это время отмечали по одной самой яркой конкурсантке. Если мнения экспертов совпадут – у кого-то из девушек появится шанс попасть на проект.

Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 30-08-2019:

Новые выпуски шоу Топ-модель по-украински выходят по пятницам в 19-00.