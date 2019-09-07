Звезда вечернего Квартала обнажила аппетитные формы в пикантной позе

Элина Мбани / Instagram

Самая горячая актриса Вечернего Квартала Элина Мбани поделилась новыми пикантными фото. В этот раз красотка позирует на пляже, и демонстрирует свою невероятную фигуру.

Элина Мбани, которая уже более года играет в Женском квартале опубликовала в своем Instagram новые горячие снимки.

Все, что Элина добавила в подпись к снимкам - эмоджи в виде листочка, который, вероятно, может означать осень.

Тем не менее, звезда Квартала не унывает, и явно ее греют воспоминания о проведенном лете. Элина опубликовала в своем Instagram фото явно с Одесского пляжа, где она отдыхала, и снималась в Квартале.

На одном черно-белом снимке Элина сидит на песке у кромки моря, и соблазнительно позирует. за ее спиной видно только море и далекий корабль.

На другом фото видно, что она в розовом купальнике и забавных очках. Девушка сидит на коленях, и демонстрирует свою стройную фигурка и аппетитную грудь, а также стройные накачанные ножки. Ведь она сама признавалась, что регулярно занимается танцами, и спортом.

Элина Мбани / Instagram

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