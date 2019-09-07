Опубликован грандиозный трейлер фильма Екатерина Великая с Хелен Миррен

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Компания HBO обнародовала первый полный трейлер мини-сериала Екатерина Великая, который покажет жизненный финал самой неоднозначной российской императрицы Екатерины II.

Режиссером сериала стал Филип Мартин. Премьера четырех эпизодов сериала намечена на 21 октября. Видео трейлера опубликовано в YouTube.

Главную роль императрицы Екатерины II сыграла британская актриса, лауреат премии Оскар 74-летняя Хелен Миррен. Съемки исторической киноленты прошли в Санкт-Петербурге.

В трейлере можно увидеть отрывки из жизни Екатерины Великой, красочные костюмы, балы и дворцовые интриги. Зрителям покажут последние года царствования Екатерины II, а также ее роковой любовный роман, который оказал влияние не только на ее правление, но и на смерть императрицы в 1796 году.

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