"Письку побрила": девушка Бонда завела пикантным фото на столе

Ольга Куриленко / Instagram

Украинка Ольга Куриленко, которая построила карьеру в Голливуде, любит побаловать поклонников горячими фото.

Актриса Ольга Куриленко опубликовала в Instagram фото в крошечном купальнике, где засветила свои аппетитные формы

"Скучаю за выходными", - написала Ольга под очень горячим снимком.

На фото она лежит на столе, согнув ноги и закинув руки за голову в солнцезащитных очках и крошечном бордовом купальнике. Фотограф снимал ее сверху сбоку, так что получился удачный ракурс, на котором видно, что купальник вот-вот сбежит с груди, оголив ее, а бедра и ягодицы попали в кадр крупным планом, позволяя насладится каждой линией тела украинки.

Ольга Куриленко / Instagram

Девука отметила в тексте фотграфа - у него на странице также опубликованы снимки с этой фотосессии - на них Ольга лежит на столе на животе. На первом он захватил ее длинные стройные ноги и обнаженные купальником ягодицы, а на втором - стройную фигурку и обтянутую купальником грудь.

Ольга Куриленко / Instagram

Ольга Куриленко / Instagram

Поклонники с восторгом отреагировали на новое фото актрисы, и забросали ее комплиментами и комментариями. некоторые уделили особое внимание некоторым незаметным с первого раза деталям на фото.

"письку побрила", "I LOVE", "ох какая женшина", "секси герл", "Как аппетитно", "Порно грация", "Hot", - пишут в комментариях.

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