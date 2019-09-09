Как пися королева: Седокова в латексе на обложке PlayBoy

Анна Седокова / Instagram

Экс-ВИА Гра Анна Седокова позировала для свежего номера PlayBoy в белье и латексе.

Интимные фото Анны Седоковой для PlayBoy опубликовал ее фотограф Александр Мультиков, который устроил ей очень откровенную фотосессию.

"Друзья, на днях вышел новый номер журнала PlayBoy Russia, обложку которого я снял! На обложке Анна Седокова", - пишет он под фото.

На снимках Анна Седокова позирует сама, и в окружении других обнаженных девушек. Для фотосессии она примерила латексное белье, и колготы в сеточку. На одном и снимков Седокова позирует на кресле в латексной перчатке, прозрачном лифчике и колготах в сеточку, а другую перчатку она полржила между ног, так что непонятно, если ли на ней трусики.

На другом фото она позирует в черном наряде похожем на системе ремней для БДСМ. А на главной обложке она позирует в одних колготах в сеточку, наклонившись вперед, так что видно, то на ней нет трусов.

"Огогооошеньки!! какая Аня красивая !", "Круто, оооочееень круто!", "Круто", - пишут в комментариях.

Сама Седокова пока что не публиковала никаких снимков в своем Instagram.

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