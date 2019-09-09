"П*здец, письки": Бузова случайно показала лишнего на интимном фото

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова поделилась очень откровенными фото в сети, на которых примерила неудачный купальник, из-за которого засветила свои женские анатомические особенности.

Оля Бузова на снимках в черном купальнике и на каблуках засветила не только грудь, но остальные интимные части тела, который не скрыл тоненький купальник.

"Когда забыла, что сегодня понедельник", - написала Бузова.

На фото она позирует в черном купальнике, который очень сильно натянулся у нее между ног, позволив увидеть много лишнего. Кроме того, поклонники написали, что к ее фигуре именно эта модель не идет, так как он очень высоко сидит, и обнажил не только ее ягодицы. Кроме того, она надела черные шпильки, которые должны придавать стройности и красоты.

Пользователи соцсетей под корень раскритиковали ее внешность и наряд, вызвав ярость у ее подписчиков.

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова / Instagram

"П*здец, Бузёнышь , ну ты чО?! Хвалит мелких пацанов дразнить, письки ж сломают", "П*здец, как пролизованная", "Ей купальник пи.... Ду разрещал по ходу", "Я вот не пойму в чем талант или особенность Бузовой, что у неё столько подписчиков, ладно Хабиб или Тимати или Шарапова они своим трудом всего добились", "Грудь спиздили,красотка", "Так отклячиться", "Кроме письки нечего показать", "Бузова Ш*ара", - пишут в комментариях.

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