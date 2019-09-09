Солистка Kazka голая в ванной показала грудь

9 сентября 2019, 21:03

Звездная певица Александра Зарицкая поделилась с поклонниками интимными фото.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая / Instagram

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая потрясла поклонников очень откровенными снимками, которые опубликовала в своем Instagram.

Александра, которая обычно держит себя в рамках, хоть и любит показать пару фото с пляжа или бассейна на отдыхе, решила показать себя совершенно без одежды.

"Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою", - пишет она под фото.

На фото она лежит в ванной голая, демонстрируя свои женские прелести, и соблазнительно стреляя глазками. Как всегда, Саша точна в выражениях - она действительно очень привлекательная и настоящая на снимках.

Поклонники поспешили выразить свое удивление ее новым амплуа и снимками в ракурсах, которых они ранее не видели.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая / Instagram
Александра Зарицкая
Александра Зарицкая / Instagram

"Дуже сексуальна і красива", "Яка гаряча", "Будьте всегда такой", "Казка подорослішала?", "Какая", - пишут в комментариях поклонники.

Кроме того, возможно, что в новом клипе Саша снимется именно в ванной и обнаженной, так что стоит с нетерпением следить за творчеством Kazka.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Группа Kazka новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:55
Зеленский встретится с президентом Финляндии
21:39
Путин признался, чего потребовал от Зеленского по Донбассу Видео
21:18
"Переговоры ведутся": Денисова рассказала о втором этапе обмена пленными
21:03
Солистка Kazka голая в ванной показала грудь
21:02
Атака пришельцев: астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
20:45
Рябошапка анонсировал скорые "изысканные посадки" топ-чиновников
20:35
Запретная любовь: парень угодил за решетку за секс и съемки порно с малолетней школьницей
20:31
В Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска Видео
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:24
Покушение на тернопольского ректора: полиция показала первое видео с подозреваемым Видео
20:20
Влад Яма высказался о результатах 3 выпуска Танці з зірками 2019 Видео
20:08
"Эти будут по 1100?": глава УЗ собрался лишить украинские поезда "самого дорогого" Видео
19:53
Легендарный Марадона будет тренировать аргентинский клуб
18:56
Будут повышать: Рябошапка озаботился зарплатой прокуроров Видео
18:54
В Le Figaro объяснили, почему назвали Киев "российским"
18:53
Пускали электрический ток: Карпюк рассказал о жутких пытках, которые он перенес в российской тюрьме
18:42
Монако — лидер по выручке с продаж футболистов за последние девять лет
18:28
На малой родине Зеленского переполох: в мэрии Кривого Рога обыски
18:12
Вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля Видео
18:01
"П*здец, письки": Бузова случайно показала лишнего на интимном фото
17:58
В Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для Украины
17:20
Брат мэра Ивано-Франковска попал в смертельное ДТП
17:16
ВКонтакте снова работает в Украине: россияне нашли способ обойти запрет Видео
16:54
Отношения Украины и России: Лавров назвал условие для улучшения
16:54
С ними Путин и Макрон: президент Франции приедет в Москву на День Победы
16:19
Прокуратура Крыма наступает: Сенцова и Кольченко в покое не оставят Видео
16:07
Под Киевом пьяный прокурор "по понятиям" стал выяснять отношения с полицией Видео
16:01
Манчестер Сити первым потратил миллиард евро на текущий состав
15:57
Последний рейс малазийского боинга: у Меркель не смогли промолчать о Цемахе Видео
15:48
В Феофании рассказали о состоянии здоровья Сенцова, Сущенко и Клыха
15:34
Элина Свитолина вернулась в топ-3 рейтинга WTA
15:29
Борт из Украины в Москву: в Кремле "зажали" список пленных Видео
15:26
Голый курьер посветил ягодицами в киевском вузе: видео 18+ Видео
15:14
"Какая-то безысходность": Собчак рассказала о второй беременности
15:00
Зеленый свет "жучкам": Зеленский подготовил депутатам неожиданный сюрприз Видео
14:51
"Прыгали от счастья": родные Олега Сенцова приехали на встречу к нему: видео Видео
14:48
"Сайлент Хилл отдыхает": город под Киевом погрузился в дым и тошнотворную вонь, жуткие фото
14:34
Персона нон грата: Сущенко запретили ступать ногой в Россию на 20 лет Видео
14:14
СМИ узнали, кто напал на копов-инкассаторов в Житомире Видео
14:09
"Нам звания, а им гробы и медальки": в Сеть слили "подвиги" сына Порошенко в АТО
14:00
Доктор сон: дата выхода и трейлер сиквела Сияния Видео
13:58
Aloyna Aloyna ест малолеток за буллинг в школе в новом клипе Видео
13:49
"Звоночек о серьезных болезнях": названы главные виды головокружения Видео
13:48
Стала известна дата первого визита Зеленского в США
13:43
"Дважды в одну реку не войти": эксперт оценил шансы на возвращение Деканоидзе и Згуладзе в МВД
13:23
В Киеве провайдер взбунтовался из-за блокировки ВКонтакте и Одноклассников: фото
13:20
"Надоели сытые рожи": Рябошапка назвал резонансные дела, с которых начнет "посадки" Видео
13:11
Стало известно, когда Зеленский готов участвовать в нормандской встрече Видео
12:49
Дешевле на 115 гривен: в Раде анонсировали снижение тарифов на газ для населения
12:44
В Житомире банда со стрельбой дерзко напала на копов-инкассаторов Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять