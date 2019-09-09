Солистка Kazka голая в ванной показала грудь

Александра Зарицкая / Instagram

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая потрясла поклонников очень откровенными снимками, которые опубликовала в своем Instagram.

Александра, которая обычно держит себя в рамках, хоть и любит показать пару фото с пляжа или бассейна на отдыхе, решила показать себя совершенно без одежды.

"Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою", - пишет она под фото.

На фото она лежит в ванной голая, демонстрируя свои женские прелести, и соблазнительно стреляя глазками. Как всегда, Саша точна в выражениях - она действительно очень привлекательная и настоящая на снимках.

Поклонники поспешили выразить свое удивление ее новым амплуа и снимками в ракурсах, которых они ранее не видели.

Александра Зарицкая / Instagram

Александра Зарицкая / Instagram

"Дуже сексуальна і красива", "Яка гаряча", "Будьте всегда такой", "Казка подорослішала?", "Какая", - пишут в комментариях поклонники.

Кроме того, возможно, что в новом клипе Саша снимется именно в ванной и обнаженной, так что стоит с нетерпением следить за творчеством Kazka.