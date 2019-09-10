"Хорошая попка": звезда Хэллбоя без трусов завела сеть интимным фото

Сельма Блер / Instagram

Актриса Сельма Блер поделилась необычно откровенными фото из новой фотосессии.

Сельма Блер, известная по Жестким играм, Блондинке в законе и Милашке взбудоражила своих друзей и поклонников весьма интимными фото.

"Портрет Леди", - подписала она снимок.

47-летняя звезда, которая борется с рассеянным скрерозом, взбудоражила сеть тем, что снялась без трусов перед зеркалом, смачно засветив свои аппетитные ягодицы. При этом самое интересное место, которое осталось без белья, она прикрыла женской сумочкой.

Сельма Блер / Instagram

Сельма Блер / Instagram

Необычно потрясающее фото Сельмы вызвало восторг у поклонников и коллег Блэр. Так американские актрисы Кристина Миллиан и Джейми Кинг написали в комментариях к снимку, что они обожают Сельму и отметили, что у нее "хорошая попка".