"Лучшая киска": пикантные фото Maruv взбудоражили сеть

Maruv / Instagram

Maruv после нового выпуска Танцев со звездами 2019 опубликовала самые горячие фото со своего выступления, для которого также пригласила своих девочек из подтанцовки.

Maruv поблагодарила поклонников за поддержку, и щедро одарила их самыми пикантными фото со своего танца в 3 выпуске Танцев со звездами.

"Спасибо всем что поддержали нашу пару на этом эфире Танці з зірками. Мы с Jay приготовили ещё столько много всего интересного, а самой сок приберегли на самый конец. Так что следите за нами и до встречи в воскресенье", - пишет она.

Она завалила поклонников горячими фото, на которых она позирует со своим партнером Jay после танца, и снимками с номера - когда они устроили настоящую жару с девочками в ярких красных боди.

Не забыла также она и снимок с судьями, когда приходила к Кухар забрать книжечку.

Поклонники в восторге от Maruv, и забросали ее благодарственными комментариями и комплиментами.

"ЛУЧШАЯ КИСКА проекта !!!!!!!!!", "Невероятно красиво", "Эффектно смотрится", "Фотка ножка красотулька", "Блин , смотришь на тебя и хочется подкачаться", "А как девчонок найти из балета? Я знаю что 1 Катя зовут.... А остальных незнаю", "Maruv розочка, красоточка! Костюмы и мейкап супер! Этот танец был @хуенно красивым и восхитительным! Желаю Вам победы на шоу", "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее Влад Яма прокомментрировал уход Сереги с шоу Танцы со звездами, и признал, что на паркете осталось минимум 3 пары, слабее Сереги.