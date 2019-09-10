"Лучшая киска": пикантные фото Maruv взбудоражили сеть

Горячая Maruv поделилась с поклонниками своими свежими фото с выступления на танцах, и сразу же их завела своей внешностью.
Maruv после нового выпуска Танцев со звездами 2019 опубликовала самые горячие фото со своего выступления, для которого также пригласила своих девочек из подтанцовки.
Maruv поблагодарила поклонников за поддержку, и щедро одарила их самыми пикантными фото со своего танца в 3 выпуске Танцев со звездами.
"Спасибо всем что поддержали нашу пару на этом эфире Танці з зірками. Мы с Jay приготовили ещё столько много всего интересного, а самой сок приберегли на самый конец. Так что следите за нами и до встречи в воскресенье", - пишет она.
Она завалила поклонников горячими фото, на которых она позирует со своим партнером Jay после танца, и снимками с номера - когда они устроили настоящую жару с девочками в ярких красных боди.
Не забыла также она и снимок с судьями, когда приходила к Кухар забрать книжечку.
Поклонники в восторге от Maruv, и забросали ее благодарственными комментариями и комплиментами.
"ЛУЧШАЯ КИСКА проекта !!!!!!!!!", "Невероятно красиво", "Эффектно смотрится", "Фотка ножка красотулька", "Блин , смотришь на тебя и хочется подкачаться", "А как девчонок найти из балета? Я знаю что 1 Катя зовут.... А остальных незнаю", "Maruv розочка, красоточка! Костюмы и мейкап супер! Этот танец был @хуенно красивым и восхитительным! Желаю Вам победы на шоу", "Красотка", - пишут в комментариях.
Ранее Влад Яма прокомментрировал уход Сереги с шоу Танцы со звездами, и признал, что на паркете осталось минимум 3 пары, слабее Сереги.