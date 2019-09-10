Внучка Ротару без белья пошлым фото завела сеть

Соня Евдокименко / Instagram

Любимая внучка Софии Ротару, которой та помогает с карьерой певицы, отдыхает и работает в Нью-Йорке, и делится пикантными фото.

Соня Евдокименко выставила в своем Instagram весьма пикантное фото, на котором бесстыже засветила внушительную грудь и сосок.

"Моменты в городе", - подписала она снимок, добавив теги Нью-Йорк и Нью-Йорк Сити.

На фото она в черных джинсах, черной майке и теплой кофте. Соня дала сползти кофте с одного плеча, и стало видно, что под майкой у нее совсем ничего нет - то ли от холода, то ли от волнения у нее напряглись груди и соски, которые стало заметно через тонкую ткань.

Соня Евдокименко / Instagram

"Порода) очень красивая девушка", "Красивая", "Класс", "Восхитительная", Красавица",- пишут подписчики.

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