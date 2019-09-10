Кайли Дженнер показала аппетитную попку на абсолютно голом фото 18+

10 сентября 2019, 19:58

Снимок обнаженной Кайли Дженнер набрал свыше 7,6 млн лайков за пару часов.

Кайли Дженнер показала аппетитную попку на абсолютно голом фото 18+
Кайли Дженнер показала аппетитную попку на абсолютно голом фото 18+ / Instagram Кайли Дженнер

Американская модель и молодая миллиардерша Кайли Дженнер, младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, всполошила сеть своей пикантной фотосессией, в которой она снялась вместе со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.

На фото, набравшем более 7,6 млн лайков в Instagram всего за пару часов, Кайли Дженнер предстала абсолютно голой. На снимке отлично видна аппетитная округлая попка Кайли, которую она даже не пытается прикрыть.

Что правда, грудь поклонникам рассмотреть не удалось: Дженнер буквально обвивает своего возлюбленного, умело скрывая передние прелести.

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Сам Скотт для фото надел голубые джинсы. Он предпочел предстать перед публикой лишь наполовину нагим. Так что поклонницы могут полюбоваться исключительно накаченными руками и стильными тату на торсе Трэвиса.

Ранее Кайли Дженнер похвасталась аппетитной фигурой в боди. На снимке Кайли позирует без макияжа с собранными в пучок волосами, в белом боди, которое плотно облегает ее завидно аппетитную фигуру: пышные бедра и грудь.

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Кайли Дженнер
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