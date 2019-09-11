"Обоссалась": Бузова публично опозорилась с мокрым пятном на попе

Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова, то ли не заметила начала "этих дней", то ли опорожнилась ненароком, но ухитрилась публично засветиться в таком виде в ресторане и в своем сторис.

Олю Бузову загнобили в Instagram за сторис, в котором она расхаживает по ресторану с большим мокрым пятном на попе в красном платье.

"Вот и я, твоя роковая ошибка... Завтрак в Испании, обед в Италии", - подписала она фото в том же ресторане, только позируя лицом на камеру.

На фото Бузова стоит в проходе к кухне ресторана, в котором позорно засветила свое мокрое пятно, прикрыв глаза, и взяв руку в бок.

Однако в комментариях ей оперативно написали о том, что в курсе, как она расхаживала по ресторану с мокрым задом, хотя некоторые фанатики имени Бузовой начали доказывать, что это не пятно.

Оля Бузова спрятала пятно на попе / Instagam

"У тебя в сторис на платье пятно, походу села на что то", "Да, я тоже заметила, на красном платье пятно на попе", "это не пятно", "обоссалась ,сздади повар посмотрел и заржал", "это платье такое.Свет не так упал на полоску на платье", "платье с пятном мокрым, фишка такая походу ,да ладно, столько бухать ,вот и обоссалась", " это может со всеми произойти, что ж Теперь, смеяться над человеком? Это вас не красит", "Обоссаться в 33 года ,нет не со всеми может произойти ,я не смеюсь ,а вот то окружение , ржали над ней, особенно повар", "это месячные наверное", "это фильтр так неудачно лег", "На какашку села.", "А целая полоска", "нет серьёзно , всякое бывает. это естественно . можно и не увидеть.", "не зря она платок под вязала и с ним ходила", - пишут в комментариях.

Предлагаем самим посмотреть видео со сторис и оценить пятно на платье и веселье поваров на кухне. Для примера - нам удалось словить тот смачный момент в кадре.

Оля Бузова засветилась с мокрым пятном на попе смотреть онлайн видео:

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