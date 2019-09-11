"Голой писькой по коню": Анфиса Чехова взбудоражила сеть интимным фото

Анфиса Чехова / Instagram

Телеведущая и модель Анфиса Чехова не стесняется показывать свое невероятное тело, но в этот раз голая Чехова оседлала коня, и поспешила этим похвастаться.

Свое интимное фото с конем Анфиса Чехова опубликовала в соцсети Instagram.

"Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех что у меня есть.

Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней", - написала Анфиса и представила еще один свой стих.

При этом на фото она позировала верхом на коне совершенно голая - накрашенная и с ярко-красной помадой Чехова надела только "ковбойские" сапоги, и больше ничего, распустив волосы, прильнув к крупу коня всем телом, и крепко обхватив его бока бедрами, засветив соблазнительные линии своей фигуры.

Анфиса Чехова / Instagram

Новый стих Анфисы Чеховой

"Мне бы втянуть этот зАпах, до глубины ноздрей.

Вкуса печеных яблок- кожи твоей.

Уткнуться бы носом в подмышку,

Зажать твоё тело в тиски...

Заставить стонать и просить передышку,

Страстью кормить с руки!

Мне бы глаза твои так близко,

Чтобы сливались в одно зрачки.

Входить в твои потайные мысли,

Внутри себя ощущая толчки.

Рукой по виску,

стуком сердца в живот,

До костей выедая твою тоску,

Выдыхать тебе Счастье в рот!

Мне бы нежности твоей графин.

По капле в себя вливая,

И молча,

(ведь все проблемы, когда мы с тобой говорим)

Смотреть на тебя, засыпая.

Любить тебя даже во сне, отнимая у чёрствой Вселенной,

Что наяву разводит нас по Земле.

По разным углам, как наказанных или пленных.

Мне бы принципы все свои сдать в утиль,

Все "но" послать к черту,

все страхи отбросить.

Мы могли бы в обнимку лежать, но сидим

по углам своим... в куче немых вопросов".

Поклонники очень бурно отреагировали на столь откровенное фото, и многие засыпали комплиментами шикарное тело Анфисы Чеховой. А некоторые задались вопросом гигиены, и весьма заинтересовались наличием трусов у Чеховой, ведь в такой позе она слишком сильно прижималась к лошадке.

"Я все таки надеюсь что на вас были нюдовые трули, ибо голой пиской юлозить по коню, как то не гигиенично", "Богиня. От стиха дух захватывает! И картинка зашкаливает женской энергией и сексуальностью", "Никакой пошлости , доля эротизма, красивого женского тела и слова , образ которых, заставляет погрузиться куда-то в глубину себя . Анфиса, Вы прекрасны", "Лошадь кайфует", "Бомбическая", "Непонятно что там красивого. Голая баба на коне. Ну что там красивогооо. Зачем это выставлять", "Вы прекрасны, тонки, упруги и эротичны", - пишут в комментариях.

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