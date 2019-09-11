"Голой писькой по коню": Анфиса Чехова взбудоражила сеть интимным фото

Россиянка Анфиса Чехова постоянно борется со своим притяжением к животным и природе, но в этот раз желания победили, и она снялась голой верхом на лошади.
Телеведущая и модель Анфиса Чехова не стесняется показывать свое невероятное тело, но в этот раз голая Чехова оседлала коня, и поспешила этим похвастаться.
Свое интимное фото с конем Анфиса Чехова опубликовала в соцсети Instagram.
"Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех что у меня есть.
Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней", - написала Анфиса и представила еще один свой стих.
При этом на фото она позировала верхом на коне совершенно голая - накрашенная и с ярко-красной помадой Чехова надела только "ковбойские" сапоги, и больше ничего, распустив волосы, прильнув к крупу коня всем телом, и крепко обхватив его бока бедрами, засветив соблазнительные линии своей фигуры.
Новый стих Анфисы Чеховой
"Мне бы втянуть этот зАпах, до глубины ноздрей.
Вкуса печеных яблок- кожи твоей.
Уткнуться бы носом в подмышку,
Зажать твоё тело в тиски...
Заставить стонать и просить передышку,
Страстью кормить с руки!
Мне бы глаза твои так близко,
Чтобы сливались в одно зрачки.
Входить в твои потайные мысли,
Внутри себя ощущая толчки.
Рукой по виску,
стуком сердца в живот,
До костей выедая твою тоску,
Выдыхать тебе Счастье в рот!
Мне бы нежности твоей графин.
По капле в себя вливая,
И молча,
(ведь все проблемы, когда мы с тобой говорим)
Смотреть на тебя, засыпая.
Любить тебя даже во сне, отнимая у чёрствой Вселенной,
Что наяву разводит нас по Земле.
По разным углам, как наказанных или пленных.
Мне бы принципы все свои сдать в утиль,
Все "но" послать к черту,
все страхи отбросить.
Мы могли бы в обнимку лежать, но сидим
по углам своим... в куче немых вопросов".
Поклонники очень бурно отреагировали на столь откровенное фото, и многие засыпали комплиментами шикарное тело Анфисы Чеховой. А некоторые задались вопросом гигиены, и весьма заинтересовались наличием трусов у Чеховой, ведь в такой позе она слишком сильно прижималась к лошадке.
"Я все таки надеюсь что на вас были нюдовые трули, ибо голой пиской юлозить по коню, как то не гигиенично", "Богиня. От стиха дух захватывает! И картинка зашкаливает женской энергией и сексуальностью", "Никакой пошлости , доля эротизма, красивого женского тела и слова , образ которых, заставляет погрузиться куда-то в глубину себя . Анфиса, Вы прекрасны", "Лошадь кайфует", "Бомбическая", "Непонятно что там красивого. Голая баба на коне. Ну что там красивогооо. Зачем это выставлять", "Вы прекрасны, тонки, упруги и эротичны", - пишут в комментариях.
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