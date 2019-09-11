"У нее член": Бузова шокировала сеть пикантным фото

Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова в попытке вернуть себе популярность, отобранную Нурмагомедовым, почти полностью разделась, но ее нагота очень удивила подписчиков.

Оля Бузова решила увеличить количество подписчиков не новой песней, а интимной фотографией, которую она бессовестно опубликовала в Instagram.

"Вопрос "А что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. Жизнь моя. И я люблю свою жизнь. Люблю свою работу, друзей, семью! Люблю. Всё, абсолютно всё мне доставляет удовольствие. Это были незабываемые дни. Вы помните, что я пообещала себе вырываться вот так на пару дней. Иногда мне это удаётся. Жду октябрь", - написала она.

Бузова при этом добавила фразу на Итальянском, которая переводится приблизительно как "Победа не имеет значения, важнее участие".

На фото Бузова позирует в крошечном черном бикини с трусами с высокой посадкой, которые засветили не только ее белое не загорелое тело в зоне бикини, но и особые подробности анатомии, которые завели пользователей соцсетей.

Оля Бузова / Instagram

"Через месяц ждите Олю в прозрачных купальниках", " У нее член", "Бузова говорит что с каждым днём юбка Анастасии Балинской становится короче и короче. А не чо так что сама вовсе голо-жопая ходишь, как не посмотришь в трусах.", "Вау", "Сногшибательный взгляд", "Трусы уже сними, что ты все стесняешься-то?", " Загар прикольный, как-будто двое трусов надела ", "Трусы аж до самых плеч натянула, фу что за ужас", "Одно и то же ,показухи ,в 50 лет что будешь Ольга показывать ? Обвисшую кожу ? Зачем , кому ?", "Голая ватрушка и "глубокий"текст", "так Вы на пляже тоже значит голая", " Нефига у тебя пирог, рабочей по ходу, какая цена за час?", - пишут в комментариях.

Ранее голая Анфиса Чехова оседлала коня крепкими бедрами.