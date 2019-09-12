"Сладострастный провокатор": Maruv засветила ягодицы на пикантном фото

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Певица Maruv после танцев, успела сделать горячую фотосессию, на которой продемонстрировала все достоинства своего шикарного костюма для 3 выпуска Танці з зірками 2019.

Maruv опубликовала у себя в Instagram очень горячую фотосессию в черно-красных тонах, которая завела сеть.

Певица опубликовала самые горячие фото после выступления на паркете с Jay - они танцевали контемпорари в 3 выпуске, и для этого Maruv надела красное боди и колготки в сеточку, которые произвели на зрителей и судей не менее неизгладимое впечатление, чем ее обычные латексные костюмы.

Maruv опубликовала фото из-за кулис, где очень соблазнительно позировала, и даже продемонстрировала попку в своих необычных колготках.

Поклонников завела фотосессия Maruv, и они поспешили написать ей кучу комплиментов.

"Самый ах*енный лобстер", "Лобстер хочет кушать", "Красная роза - эмблема любви!", "Жопа где?", "Ух какая четкая огонь прям", "Сладостный провокатор!", "Секси-огонь", "Королева", "Шикарная", "Попка нормальная", "Образ огнище", - пишут в комментариях.

Ранее Оля Бузова опубликовала интимное фото, которое сильно взбудоражило поклонников.