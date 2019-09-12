"Сладострастный провокатор": Maruv засветила ягодицы на пикантном фото

Звездная участница Танці в з зірками 2019 Maruv, которая называет себя главной писей королевой страны, поделилась горячими фото после танцев.
Певица Maruv после танцев, успела сделать горячую фотосессию, на которой продемонстрировала все достоинства своего шикарного костюма для 3 выпуска Танці з зірками 2019.
Maruv опубликовала у себя в Instagram очень горячую фотосессию в черно-красных тонах, которая завела сеть.
Певица опубликовала самые горячие фото после выступления на паркете с Jay - они танцевали контемпорари в 3 выпуске, и для этого Maruv надела красное боди и колготки в сеточку, которые произвели на зрителей и судей не менее неизгладимое впечатление, чем ее обычные латексные костюмы.
Maruv опубликовала фото из-за кулис, где очень соблазнительно позировала, и даже продемонстрировала попку в своих необычных колготках.
Поклонников завела фотосессия Maruv, и они поспешили написать ей кучу комплиментов.
"Самый ах*енный лобстер", "Лобстер хочет кушать", "Красная роза - эмблема любви!", "Жопа где?", "Ух какая четкая огонь прям", "Сладостный провокатор!", "Секси-огонь", "Королева", "Шикарная", "Попка нормальная", "Образ огнище", - пишут в комментариях.
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