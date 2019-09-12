"П*здец какой": Панин достал член в прямом эфире и напугал незнакомку

Алексей Панин / Instagram

Актер и продюсер Алексей Панин каким-то образом попал на телевидение, и его сняли в настоящем реалити шоу. Старый любитель извращений не оплошал, и поспешил достать свой аппарат в первые минуты шоу.

Алексей Панин в шоу Немножко Разведены на телеканале Ю, чуть не устроил секс-вечеринку с ничего не подозревающей девушкой. Видео Панина с членом уже слили в сеть.

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"Девушка сбежала в шоке от первого свидания с Паниным", пишет телеграм-канал Светские Хроники.

При этом в сети появился ролик, в котором девушка заходит в дом, видит кошку, берет ее с собой и поднимается на второй этаж по лестнице, которая укрыта лепестками роз. При этом на втором этаже ее встречает Алексей Панин, который выскакивает из шкафа в трусах, со словами: "У меня для тебя подарок, посмотришь?", поднимает руки, и демонстрирует девушке свой возбужденный член в коробке.

Испуганная девушка пришла в шок, и еще не отойдя от факта, что ей пришлось встретиться с Алексеем Паниным, тлкнула его, и сбежала, выдавив из себя только фразу "П*здец какой".

После этого Панин просто падает на кушетку, и заливается смехом, и не думая прятать свое достоинство.

Алексей Панин публично махает членом на камеру смотреть онлайн видео:

Ранее в сети появилось новое видео от Алексея Панина сразу с двумя собачками.

До этого Алексей Панин слил в сеть новое видео, на котором устроил свои непотребства рядом с Красной Площадью в Москве.

Напомним, что в конце июля Алексея Панина заблокировали в соцсетях за распространение видео оскорбительного содержания.

В начале июля, обещавший сменить пол Алексей Панин показал, как пробил себе простату.