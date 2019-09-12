"Пися на замке": Киркоров пошутил над Артуром Пирожковым

Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркоров побывал на дне рождения у друга Александра Ревы, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

В Instagram появились видео с поздравлениями, которые он сделал на вечеринке у Пирожкова.

Киркоров отличился своим чувством юмора и длинным языком, так что в поздравление попало много лишних для приличного общества слов.

Например, рассказывая о концертах Пирожкова и вспоминая, что в России он считается "секс-символом", Киркоров весьма своевольно обнадежил жену, что тот ей верен.

"О том, что он секс-символ, написал в Instagram, но это преданнейший тебе муж, человек. Ну, он же ездит по городам, но это Рева. Рева - пися на замке", - объявил Киркоров.

При этом есть еще вторая часть его поздравления - там Киркоров почему-то решил вспомнить про попу Александра Ревы.

"После концерта сразу домой. Вот такая репутация. А вот попа....", - завершил он, и заржал вместе с Пирожковым.

Напомним, что совсем недавно, перед своим выступлением на Новой Волне 2019, Филипп Киркоров также отлтичился своим длинным языком - за кулисами даже записали его неповторимое общение с техническим персоналом фестиваля. Филипп Киркоров обложил всех многоэтажным матом.