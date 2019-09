"Уже кончает": звезда Школы показала сочную грудь

Лиза Василенко / Instagram

Звезда сериала Школа Лиза Василенко завела сеть новым интимным фото, на котором она без стеснения показала огромную сочную грудь.

Лиза Василенко сама выставила интимное фото, на котором отчетливо видно голую грудь, слегка заретушированную в соответствии со стандартами Instagram.

"О, привет", - написала Лиза Василенко под фото, при этом отметив на фото бренд Oh, Hi again. Это игра слов - по английски она написала "О, привет", в то время, как бренд одежды называется "О, привет опять",

Для фотосессии, из которой Лиза опубликовала одну фото, она позировала без белья, и продемонстрировала всем своим поклонникам из Школы свою юную и сочную грудь.

На фото она сидит на стуле в белых трусиках, зеленых носках и жакете светлого цвета. При этом она подогнула ноги и облокотилась об колени так, что жакет почти полностью раскрыл ее грудь. Правда, требование соцсетей заставили фотографов немного заретушировать ее грудь, но фото остается весьма пикантным и интимным.

Лиза Василенко / Instagram

Другое фото выложил ее фотограф - там Лиза Василенко без белья стоит в профиль, и светит своей грудью.

Лиза Василенко / Instagram

Поклонники, среди которых много школьников, который смотрели сериал с Лизой, пришли в восторг, и забросали ее комментариями.

"Даня уже кончает", "Я смотрел на носки", "Как бы тут сидят 10-летние девочки", "Боже", Руки на стол сразу", "Опять разврат", "Ой, сиська вышла", "Где носки брала?", "Ух, смело откровенно, хорошо", "Не очень", "Ждем комментарии Вегаса", "Не верю, что на фото Лиза - это шикарн, она самая лучшая", "бомбезно", "Лайк, если увидел сисичку, "Огонь", "Носки классные", "Ору - все такие монашки. Да при первой возможности все вы сняли бы в таких фотосессиях", "Опять сиси, люблю твои сиси", "Красотка моя", "Когда покажешь попу?", "Класс", "Проститутка долбаная в жопу", - пишут в комментариях.

